100. rocznica urodzin poetki Julii Hartwig

Julia Hartwig, którą Czesław Miłosz nazwał „poetką wykwintną", urodziła się 14 sierpnia 1921 roku w Lublinie. Mieszkała tu m.in. przy ul. Staszica i Narutowicza, z kolei w podwórku pomiędzy ul. Peowiaków (dawniej Szpitalna) i Narutowicza znajdował się legendarny zakład fotograficzny rodziny Hartwigów, założony przez Ludwika, a później prowadzony przez Edwarda Hartwiga.

W Lublinie Julia Hartwig ukończyła szkołę podstawową i Gimnazjum im. Unii Lubelskiej, gdzie w 1939 roku zdała maturę. Później studiowała polonistykę i romanistykę na Tajnym Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Warszawskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Po zakończeniu II wojny światowej przeniosła się do Warszawy, jednak silna więź z rodzinnym miastem przetrwała - poetka wielokrotnie powracała do Lublina i Lublin wielokrotnie powracał w jej twórczości. Poświęciła rodzinnemu miastu wiele utworów poetyckich i esejów. Wśród tych najbardziej znanych i najczęściej cytowanych można wymienić: „Elegię lubelską”, Niepotrzebne skreślić”, „Przywołanie”, „Na cześć moich braci”, „Pamięci W.”, „Siostra”, „Odwiedziny”, „Pamięci Czechowicza”, „Koleżanki”, :W drodze”, ”Lublin 1946”, „Victoria”, „Powrót do domu dzieciństwa” oraz wiersz *** [Mówi akacja z dzieciństwa].