103. rocznica urodzin Hieronima Dekutowskiego „Zapory” Marcin Krzysztofik

Wikipedia

24 września minęła 103. rocznica urodzin legendarnego dowódcy mjr. cc. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. Nauki pobierał w Tarnobrzegu, gdzie edukację łączył z aktywną działalnością w harcerstwie. Po zdaniu matury w 1939 r. planował rozpoczęcie studiów we Lwowie. Plany te brutalnie przerwał wybuch II wojny światowej. Dekutowski opuścił Tarnobrzeg i udał się do Lwowa, gdzie miał wstąpić w szeregi Wojska Polskiego. Stamtąd ewakuował się na Węgry, skąd po krótkim okresie internowania przedostał się do Francji. Pod koniec listopada 1939 r. był już żołnierzem 4. pułku piechoty z 2. Dywizji Strzelców Pieszych. Po kapitulacji Francji w czerwcu 1940 r., Dekutowski został ewakuowany do Wielkiej Brytanii, gdzie wstąpił w szeregi I Brygady Strzelców. Na początku 1941 r. ukończył z wyróżnieniem Szkołę Podchorążych Piechoty w Dundee w Szkocji. Tutaj też podjął decyzję, która zaważyła na jego losach - 24 kwietnia 1942 r. zgłasza się na ochotnika do służby w kraju. Na początku marca 1943 r. został zaprzysiężony jako „cichociemny” i mianowany kapralem podchorążym. W nocy z 16 na 17 września 1943 r. w ramach operacji „Neon I” został zrzucony pod Wyszkowem. Zgodnie z regułami, po zrzucie zostaje awansowany na stopień podporucznika. Jeszcze tego samego dnia przedostał się do Warszawy, skąd po niespełna miesiącu został przydzielony do działań dywersyjnych Okręgu AK Lublin.