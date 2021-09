60 tys. osób z woj. lubelskiego otrzyma wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. To najubożsi mieszkańcy regionu

Wsparcie także dla emerytów i rencistów

W przypadku osoby samotnej, jej miesięczny dochód nie może przekraczać 1542 zł i 20 gr, a w przypadku osób pozostających w rodzinach jest to – 1161 zł, 60 gr, na każdą z nich. Pomoc udzielana jest przez Bank Żywności, za pośrednictwem różnych instytucji lub organizacji. Na przykład w Krasnobrodzie, aby ją otrzymać należało się zgłosić do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tam zgłoszenia były weryfikowane.

Okazało się, że do otrzymania wsparcia zakwalifikowało się aż 1180 osób (gmina ma obecnie 7160 mieszkańców). Mogą się oni od poniedziałku (27 września) zgłaszać do remizy OSP w Majdanie Wielkim. Tam zostanie rozdysponowane 40 ton żywności. To m.in. makaron, olej, ryż, cukier, powidła, szynka wieprzowa i drobiowa, koncentrat pomidorowy, miód i kawa. Do rozdania jest także groszek konserwowy i buraczki. Żywność będzie wydawana w remizie do 1 października.