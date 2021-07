Akcja sterylizacji kotów i psów w Lublinie. Za zabieg nie zapłacisz ani grosza

Akcja darmowej sterylizacji psów i kotów jest połączona możliwością zaczipowania psów.

– Duże zainteresowanie podobnymi projektami w latach ubiegłych pokazuje jak duże jest zapotrzebowanie na te działania – mówi o akcji sterylizacji Blanka Rdest-Dudak, z-ca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin. I podkreśla: – Jest to najskuteczniejszy sposób rozwiązywania problemu bezdomności zwierząt oraz braku kontroli nad ich rozmnażaniem. Zachęcamy także właścicieli do czipowania psów, co ułatwia ich odnalezienie i powrót do domu w sytuacji zaginięcia.