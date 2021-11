Biała Podlaska. Zagadkowy transport odpadów niebezpiecznych z licznymi błędami

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie w czwartek (4.11) w Worońcu (gm. Biała Podlaska) na drodze krajowej nr 2 zatrzymali do rutynowej kontroli samochód ciężarowy. Przewoził 2 220 kg odpadów ropopochodnych posiadających status odpadów niebezpiecznych. Ładunek był umieszczony w 21 bębnach stalowych - beczkach.

Zgodnie z kartami przekazania odpadu transport realizowano z Małaszewicz do Gliwic. W karcie przekazania odpadów widniał inny przewoźnik, a transport zatrzymano w kierunku do Małaszewicz (gm. Terespol). Z uwagi na niezgodności ze stanem faktycznym inspektorzy zaczęli mieć wątpliwości, co do legalności przewozu.