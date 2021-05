Biwak w lesie. Gdzie w województwie lubelskim można rozbić namiot? Zobacz mapy

- Każde nadleśnictwo starało się wytyczać obszary do nocowania w sercu lasu, z dala od głównych dróg i miejsc o zwiększonym natężeniu ruchu. Z założenia są to obszary, w których każdy uczestnik programu będzie mógł poczuć prawdziwą dzikość natury i bliskość otaczającej natury – informuje Anna Sternik, p.o. rzeczniczki Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

Leave No Trace

Korzystający z takiej formy wypoczynku muszą przestrzegać określonych zasad. - Najważniejsze zakazy dotyczą: zakazu zbierania drewna, palenia ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi, wjazdu do lasu pojazdem silnikowym (również kamperami), co wynika z ustawy o lasach – wylicza Anna Sternik. - Wszystkie osoby, które zdecydują się na nocleg w leśnej głuszy powinna pamiętać, aby robić to w sposób odpowiedzialny, z szacunkiem dla lasu i jego mieszkańców. Zgodnie z zasadą Leave No Trace wszyscy biwakujący powinni pozostawić zastany obszar w stanie nienaruszonym. Poza respektowaniem życia dzikich zwierząt, miłośnicy aktywnego wypoczynku w lesie, powinni również pamiętać o szacunku do pozostałych użytkowników, którzy z tych obszarów będą korzystali – dodaje.