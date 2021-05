Bum na zatrudnienia w gastronomii. "W ciągu dwóch tygodni zatrudniliśmy 10 osób"

- Nasi kucharze na szczęście wrócili. Część załogi była na tyle związana z miejscem, że nadal z nami pracują. Oczywiście nadal szukamy pracowników, choć już i tak w ciągu dwóch tygodni udało nam się zatrudnić już tak z 10 osób i to nie koniec - mówi nam menadżer restauracji ''U Fotografa".

I rzeczywiście tak jest. - My też poszukujemy pomocy kuchennej, kogoś na bar, kelnerów, czy osoby na zmywak - mówi menadżerka restauracji "Sielsko anielsko". Nie tylko oni.

Chociaż właściciele restauracji z radością przyjęli wiadomość o otwarciu ogródków to braki kadrowe stanowią dla nich duże utrudnienie. - Wcześniej było wszystko na dowozy, więc nie było konieczności zatrudniania tylu ludzi. Nikogo nie zwolniliśmy, ale część naszych pracowników odeszła i przebranżowiła się - mówił pracownik restauracji ''Magia". - Teraz poszukujemy ludzi. Potrzebni są kelnerzy, barmani czy pomoc kuchenna. Teraz chyba wszystkie restauracje są w podobnej sytuacji - dodaje.

W związku z tym w wielu restauracjach są skrócone karty, aby ułatwić pracę obecnym i nowym pracownikom gastronomii, co dla wielu gości może być sporym zaskoczeniem. - Ostatnio byłam w restauracji na Starym Mieście i do wyboru były tylko 2 sałatki i 3 burgery - mówi Czytelniczka. Gości mimo to nie brakuje i w każdy cieplejszy dzień trudno znaleźć wolne miejsce na deptaku.

Niektóre restauracje zachowały komplet pracowników pomimo pandemii. - Mamy naszych stałych pracowników i radzimy sobie bardzo dobrze - zapewnia menadżerka restauracji "Dziki Wschód".