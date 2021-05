Chełm. Agentka celna postrzelona na parkingu dla ciężarówek. Policja tropi sprawcę

Lubartów: Jadąc quadem uderzył w ciężarówkę. Prowadził pod wpływem alkoholu

27-letni kierowca quada miał niemal 2 promile alkoholu w organizmie, gdy nie ustąpił pierwszeństwa ciężarówce. Pod Lubartowem doprowadził do zderzenia. Śmigłowiec medyczny przetransportował go do szpitala w Lublinie.