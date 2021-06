Ćwierć wieku odsiadki za uduszenie własnego syna. Monika S. czeka na kolejny wyrok

Według prokuratury, Monika S. wzięła ręcznik i zawiązała go na szyi dziecka. Następnie, unieruchamiając własnym ciałem klatkę piersiową chłopca, doprowadziła do uduszenia.

Magdalena W. również została skazana na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata i zapłatę 4,5 tys. zł grzywny. Ma zakaz zajmowania stanowisk członków zarządu w spółkach cywilnych na pięć lat. Obie skazane zostały zobowiązane do zapłaty Bractwu ok. 24 tys. zł tytułem wyrządzonej szkody. Proces pozostałej czwórki ruszył w kwietniu br.

Według ustaleń prokuratury, Monika S., Adam K., Stanisław C. i Bożena S. (prywatnie rodzina byłej prezes) mieli wyłudzić z banków kredyty na blisko 400 tys. zł i doprowadzili instytucję do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Ówczesna prezes miała poświadczyć nieprawdę co do wysokości wypłacanych zapomóg i wypłacić sobie z kasy organizacji ponad 180 tys. zł.

Monika S. przyznała się do zarzucanych jej czynów. Pozostali oskarżeni twierdzą, że nie wiedzieli o swoim uczestnictwie w przestępstwie. – Myśmy Monice wierzyli – powiedziała oskarżona podczas rozprawy.