Wyłudzone kredyty i fundusze dla bezdomnych. Ruszył proces byłej prezes Bractwa im. św. Brata Alberta

Monika S., Adam K., Stanisław C. i Bożena S. są oskarżeni o oszustwa. Według ustaleń prokuratury, Adam K., Stanisław C. i Bożena S. mieli przedstawiać w bankach nierzetelne zaświadczenie odnośnie swojego zatrudnienia w Bractwie i osiąganych dochodów. Prawdziwość dokumentów potwierdzała Monika S. W ten sposób oskarżeni mieli wyłudzić z banków kredyty na blisko 400 tys. zł i doprowadzili instytucje do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Najcięższe zarzuty ciążą na Monice S., byłej prezes Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie. W czasie, kiedy kierowała organizacją miała poświadczyć nieprawdę co do wysokości wypłacanych zapomóg i wypłacić sobie z kasy organizacji ponad 180 tys. zł. Do nieprawidłowości miało dochodzić w latach 2017-2018.

Oskarżona przyznała się do zarzucanych jej czynów. Wyjaśniła, że pieniądze były jej potrzebne do spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Nie tylko prezes

O działanie na szkodę banków i wyłudzenie kredytów prokuratura oskarża także Stanisława C., Bożenę S. i Adama K. Zdaniem prokuratury, cała czwórka działała w zgodzie i w porozumieniu. Jednak oskarżeni utrzymują, że zostali wprowadzeni w błąd przez 40-latkę.

- To jest moja chrześnica. Traktowałem ją jak córkę. Teraz żałuję - odparł Stanisław C. Rencista jest oskarżony o wprowadzenie banku w błąd. Miał przedstawić sfałszowany dokument potwierdzający jego zatrudnienie w Bractwie i zaciągnąć kredyt na 55 tys. zł.

- Nie przyznaję się do winy – podkreślił w sądzie Stanisław C. i przedstawił swoją wersję wydarzeń. Stwierdził, że Monika S. poprosiła go o przysługę gdy był w szpitalu. Pośrednik finansowy przyjechał samochodem przed szpital i C. dokumenty podpisał na parkingu. Monika S. miała go zapewnić, że nie będzie musiał niczego spłacać. Kiedy oskarżona trafiła do aresztu tymczasowego odezwał się do niego bank. Dopiero wtedy dowiedział się, że ma do spłaty 55 tys. zł kredytu. Część już spłacił.