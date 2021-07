Daniel Obajtek: Mamy fundamenty gospodarcze, by rozwijać Inicjatywę Trójmorza

Wicepremier Jacek Sasin mówił w środę w swoim wystąpieniu na II Forum Regionów Trójmorza w Lublinie, że Via Carpatia to kręgosłup tej inicjatywy. Wokół tego kręgosłupa budowane są wielkie projekty współpracy regionalnej. Czy możemy mówić, że te działania, które w regionie podejmuje Orlen, są krwiobiegiem tego organizmu, jakim jest Inicjatywa Trójmorza?

Via Carpatia będzie bardzo ważnym łącznikiem państw regionu, ale trzeba pamiętać, że w tej inicjatywie istotną rolę odgrywa biznes. Dla nas kluczowe są projekty gospodarcze oparte na biznesie rafineryjno-petrochemiczno-energetycznym. Jesteśmy liderem w tych obszarach i bardzo mocno oddziałujemy na kraje Trójmorza. Z naszej perspektywy duże znaczenie ma infrastruktura łącząca te państwa. Chcemy bardzo mocno rozwijać się na międzynarodowym rynku, a do tego niezbędna jest infrastruktura kolejowa i drogowa, dająca możliwość przemieszczania towarów, które produkujemy, współpracy gospodarczej w tym zakresie. Zawsze podkreślam, że wszelkie inicjatywy ponadregionalne mogą rozwijać się i przynosić wymierne korzyści, gdy mają silne fundamenty gospodarcze. Jeśli tak nie jest, pozostają w sferze planów. My mamy takie fundamenty, by rozwijać Inicjatywę Trójmorza. Orlen jest obecny na sześciu kontynentach, w ponad stu krajach, a jego rola i pozycja w tej części Europy jest niekwestionowana. Mamy rafinerie nie tylko w Polsce, ale także w Możejkach na Litwie oraz w czeskich Kralupach i Litwinowie. To my zaopatrujemy niektóre kraje Trójmorza w ropę i zapewnimy bezpieczeństwo energetyczne całemu regionowi. Mamy także bardzo dobrze rozwiniętą petrochemię, w którą inwestujemy, by zaopatrywać kraje Trójmorza. Nieustannie wzmacniamy obszar energetyki, który jest bardzo mocnym filarem naszej działalności. Rozwijamy także segment detaliczny, inwestując również w nasze zagraniczne stacje. Orlen to także duży producent nawozów, które dostarczamy m.in. do krajów Trójmorza. Jesteśmy też jednym z największych producentów asfaltu. Dzisiaj drogi budowane są głównie z asfaltu Orlenu i to również w Trójmorzu. Orlen to więc nie tylko stacje paliw, ale silna firma o międzynarodowej pozycji, działająca w wielu kluczowych gospodarczo obszarach i przez nie postrzegana w krajach Trójmorza. Prowadzimy z nimi rozmowy biznesowe i szeroko pojęty handel właśnie dzięki tak szerokiemu portfolio. Infrastruktura, o której wspomniałem, jest więc uzupełnieniem już podjętych działań.