„Dławiący strach pamiętam do dziś”. Niemiecka akcja pacyfikacyjno-wysiedleńcza położyła się cieniem na dziejach Zamojszczyzny

- W obozie byliśmy przez kilka godzin, bo, jak się dowiedzieliśmy, nie było tam wówczas miejsca – opowiada pani Alfreda. - Mojego ojca Marcina i mamę Katarzynę zabrano do ponurego budynku Gestapo przy ul. Kościuszki w Zamościu. Byli tam więzieni, przetrzymywani w koszmarnych warunkach, a tatusia bito, torturowano przez dwa tygodnie. Nas, dzieci, odesłano po pewnym czasie do Kornelówki, ale ten dławiący strach pamiętam do dziś. Aż cała drżę gdy o tym myślę. W mojej pamięci utkwiło np. to jak jeden z Niemców odpychał mnie od mojej mamy…