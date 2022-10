„Do szkoły aktorskiej poszedłem, żeby móc grać w scenach miłosnych”. Rozmowa z Mirosławem Zbrojewiczem

Czy ludzie się pana boją?

Tak mówią... (śmiech) Mówią mi, kiedy się boją i mówią mi, kiedy przestają się bać.

Czyli przylgnęła do pana ta łatka czarnego charakteru… To błogosławieństwo, a może przekleństwo? Bo mam wrażenie, że przewrotnie jako widzowie lubimy ich najbardziej.

W każdym człowieku, nawet najgorszym, jest chociażby tęsknota za dobrem. Kiedy się ją wydobędzie, postać od razu robi się ciekawsza. Dla mnie jako aktora to zupełnie oczywiste – taką rolę typa spod ciemnej gwiazdy gra się dużo ciekawiej niż jakiegoś grzecznego chłopca. Proste schematy w kinie są już troszkę passe, zostały chyba tylko w kinie superbohaterskim. Era płaskich, jednowymiarowych „tępych drabów” już za nami.

A w Grabarzu, postaci granej przez pana w „Ryngrafie” (sztuce na podstawie prozy Marcina Wrońskiego, przyp. aut.) też tkwi gdzieś takie ziarno dobra?

Grabarz to twór tamtych czasów, takich ludzi niestety było wiele. Wyjdźmy od postaci takiego na przykład milicjanta Świdronia (granego przez Łukasza Witta-Michałowskiego, również reżysera spektaklu, przyp. red.), przysposobionego opiekuna syna głównego bohatera. On tutaj dobrze ową złożoność pokazuje. To facet, który rozumie swoje położenie, wie, że inaczej już nie może postępować, bo się uwikłał. W tych strasznych czasach usiłuje uratować chociaż odrobinę twarzy dla siebie i swoich najbliższych. Grabarz natomiast nie budzi żadnych wątpliwości. To zły z gruntu człowiek – ale za to ogromnie bystry, zna się na swojej robocie i właśnie dlatego nie może pozostać obojętnym na przytrafiające mu się zaskakujące sytuacje. W „Pogromie”, pierwszej części, którą graliśmy na Zamku, do masakry lubelskich Żydów nie dochodzi właśnie dzięki jego, ubeka, interwencji. W przypadku „Ryngrafu” także do niego należy ostatnie słowo.