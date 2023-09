Doszli do porozumienia. Zakończyły się negocjacje związkowców z zarządem Bogdanki OPRAC.: Ismena Cieśla

Do późnego wieczora w środę (30 sierpnia) trwały rozmowy pomiędzy zarządem lubelskiej Bogdanki, a jej związkowcami. Strony w pełni porozumiały się co do zakresu i poziomu zabezpieczeń dla załogi w związku z nadchodzącym przejęciem Bogdanki przez Skarb Państwa.