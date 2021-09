Dr Grzegorz Kuprianowicz: Ważne, abyśmy potrafili budować naszą wspólną przyszłość

Świętowaliśmy kilka dni temu 30. rocznicę odzyskania niepodległości przez Ukrainę. Mówię świętowaliśmy, bo obchody odbywały się także na Lubelszczyźnie. Na forach internetowych pojawiały się przy tej okazji głosy, wcale nie marginalne, w stylu – jak to, dlaczego Ukraina świętuje swoją niepodległość w Polsce? No właśnie, dlaczego?

Proklamowanie niepodległości jest dla każdego państwa, każdego narodu wydarzeniem fundamentalnym, decydującym o jego losach i przyszłości. Wiele narodów, które nie zdołały wybić się na niepodległość przestało istnieć. Naturalnym więc jest uroczyste świętowanie takiego wydarzenia. Tak samo jak Polacy czy Amerykanie świętują swoje święta niepodległości wszędzie tam, gdzie mieszkają, tak samo Ukraińcy świętują Dzień Niepodległości Ukrainy także poza granicami państwa ukraińskiego. Oczywistym jest także organizowanie takich obchodów przez placówki dyplomatyczne czy konsularne Ukrainy.

Bardzo ważnym jest włączanie się w świętowanie niepodległości ludzi, którzy czują się przyjaciółmi tego państwa czy narodu. W kontekście naszego regionu symbolicznym jest to, że w obchodach święta Niepodległości Ukrainy brali udział także polscy przyjaciele Ukrainy i narodu ukraińskiego. To buduje dobre relacje między naszymi narodami, wskazuje też na dostrzeganie znaczenia niepodległości Ukrainy dla relacji polsko-ukraińskich i bezpieczeństwa Polski. Jest to szczególnie ważne teraz, gdy Ukraina walczy o swój niepodległy byt. Pamiętać należy, że mimo formalnego rozejmu na wschodzie Ukrainy ciągle giną żołnierze ukraińscy broniący swojej ojczyzny.