Etaty są, nauczycieli specjalistów brak. Część szkół w Lubelskiem ma problem

Pod pojęciem „nauczycieli specjalistów” rozumie się pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych. Wg ustawy z 12 maja w szkole każdego poziomu kształcenia od przedszkola do szkół ponadpodstawowych powinna być dla nich zabezpieczona liczba godzin uzależniona od liczby uczniów. W przypadku placówek uczących przynajmniej 50 dzieci dla nauczyciela specjalisty powinno być półtora etatu, dla 100 dzieci przynajmniej dwa etaty oraz odpowiednio więcej, kiedy liczba uczniów przewyższa 100. Tyle z teorii, bo praktyka pokazuje, że trudno znaleźć chętnych na to stanowisko. Tym trudniej, im mniej godzin szkoła ma do zaoferowania.

Na stronie lubelskiego kuratorium oświaty ofert dla nauczycieli specjalistów jest ponad 200. Najwięcej, bo 116, dla psychologów.