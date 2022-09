Gotuję Zero waste. Znamy zwycięzców konkursu! Redakcja

Chleb w jajku. Prosty i szybki przepis zero waste zachwycił kapitułę konkursu "Gotuję zero waste" i to właśnie jego autorka otrzymuje nagrodę główną - oczyszczacz powietrza Samsung. - Pieczywo to jeden z najczęściej marnowanych produktów, dobrze więc znać sposoby na jego wykorzystanie - mówi Iwona Sikora- Augustynek, Dyrektor Reklamy w Kurierze Lubelskim i przewodnicząca kapituły konkursu