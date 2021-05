II Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka. Zespół „Mazowsze” zachęca do udziału

II Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka obejmuje cztery kategorie wiekowe:

W tegorocznej edycji mogą wziąć udział także przedstawiciele Polonii mieszkający za granicą. Zadaniem kandydatów jest przygotowanie dwóch utworów pochodzących z repertuaru zespołu „Mazowsze”, które znajdują się na podanej liście piosenek konkursowych, w oryginalnej tonacji.

- Postanowiliśmy zaprosić wszystkich do śpiewania tego, co takie piękne w „Mazowszu”, do śpiewania piosenek ludowych, które nawiązują do polskiego folkloru. Zachęcamy wszystkich - od najmłodszych do dorosłych, by wzięli udział w naszym konkursie - mówił Jacek Boniecki, dyrektor PZLPiT „Mazowsze”.