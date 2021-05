II Rajd Motocyklowy Weteranów. Żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej odwiedzają groby poległych

– Z dumą bierzemy udział w tym przedsięwzięciu. Chcemy w ten sposób oddać hołd kolegom, którzy służąc Polsce na różnego rodzaju misjach zagranicznych, ponieśli najwyższą cenę. Cześć ich pamięci, chwała Bohaterom! – mówi sierż. Krystian Kargul z 24 Chełmskiego Batalionu Lekkiej Piechoty, główny koordynator wydarzenia na województwo lubelskie.

II Rajd Motocyklowy Weteranów to wydarzenie odbywające się od 2 maja br. na terenie całej Polski, którego zakończenie zaplanowano na 29 maja (obchodzony jest wtedy Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa). W tegorocznej edycji do udziału w rajdzie zgłosiło się ponad 1300 żołnierzy i pracowników polskich sił zbrojnych, którzy odwiedzają groby poległych żołnierzy, znajdujące się niedaleko jednostek, w których służą. Wszystko po to, by uczcić pamięć tych, którzy oddali swe życie służąc ojczyźnie.