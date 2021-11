Kamila Lendzion: Patriotyzm nie musi być podany w patetyczny sposób

Zaczniemy patetycznie, ale w takim dniu jak 11 listopada jest to całkowicie uzasadnione. Czym jest dla Pani niepodległość?

Pan chce, by było patetycznie, ja natomiast staram się tego pojęcia unikać, a raczej je oswajać. Chyba właściwszym określeniem jest „mieć szczęście”, „poczucie bezpieczeństwa”, „możliwość wyboru” , „stabilizację” , „perspektywy” . Świadomość, że przyszłe pokolenia, w tym mój syn, nie zazna okrucieństwa wojny, niepokoju o każdy kolejny dzień. Że kraj, w którym przyszło mu żyć, da mu możliwość szczęśliwego, godnego życia oraz realizowania swoich pasji i spełniania marzeń.

Ma Pani jakieś szczególne wspomnienia ze Świętem Niepodległości? Pierwsza akademia? Pierwsza piosenka śpiewana z tej okazji?

Nie byłam raczej dzieckiem, które chętnie brało udział we wszelakich szkolnych uroczystościach, więc tego rodzaju wspomnienia nie są moim udziałem. Nie to jednak jest istotne. Patriotyzmu uczymy się w domu, miłości bezwarunkowej do ojczyzny. Tego nauczył mnie mój Tata, pasjonat historii Polski, jej tradycji, jej dobrych i złych dni… To On zabierał mnie każdego 11 listopada na plac Litewski na uroczystości, bym mogła poczuć wspólnotę i odpowiedzialność za moją ojczyznę. To dzięki moim rodzicom wiem, że miłość do ojczyzny zaczyna się od miłości do rodziny. To właśnie nasze małe ojczyzny składają się na tę jedną, Wielką.