Kąpielisko w Krasnobrodzie zostało zamknięte. Powód? Zakwitły sinice

Jest się czym martwić. Sinice dawniej były uznawane za rośliny, jednak według najnowszej taksonomii zaliczono je do „królestwa bakterii”. Mogą być niebezpieczne zwłaszcza podczas tzw. zakwitów. Bo niektóre ich szczepy wytwarzają wówczas (w większych ilościach) substancje trujące. Co to oznacza dla plażowiczów?