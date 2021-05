Kolejne historyczne odkrycie w Kraśniku. Tym razem ze średniowiecza

– To co pierwsze rzuca się w oczy, to widoczny na toporze, wybity puncą znak kowalski. To sygnał wskazujący, że mamy do czynienia z wyrobem o potencjalnie znacznej wartości w chwili jego powstania. Kowal, który wykuł topór miał swoją markę, sygnując wyroby typowym dla siebie znakiem. Widoczny gołym okiem symbol można lepiej odczytać na zdjęciu rentgenowskim, które zamówiłem – opisuje artefakt Dominik Szulc, społeczny opiekun zabytków powiatu kraśnickiego.