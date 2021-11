Konflikt w szpitalu w Parczewie. „Problemem jest brak dialogu”

„Błagamy zróbcie coś z tym, bo dyrekcja po kawałku niszczy to, co dobrze funkcjonowało przez wiele lat!” - z takim apelem zwrócili się do nas pracownicy szpitala w Parczewie.

Najważniejszy problem to braki kadrowe. „Lekarze odchodzą z pracy” - alarmują w mejlu do naszej redakcji pracownicy szpitala. I opisują: „Na oddziale interny i geriatrii i od października na oddziale COVID-19 pracuje tylko 2 lub 3 lekarzy na max. 70 łóżek. Ludzie nie mają wystarczającej opieki”. Winą za trudną sytuację placówki obarczają nowego dyrektora Konrada Sawickiego, który piastuje to stanowisko od 4 miesięcy.