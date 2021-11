Konflikt wokół konsolidacji szpitali psychiatrycznych. Medycy z Radecznicy: „Nie oddamy szpitala Abramowicom”

„Nie oddamy szpitala Abramowicom” - transparenty z takimi hasłami przywieźli ze sobą w piątek (12 listopada) do Lublina pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy, którzy protestowali przeciwko planom konsolidacji ich placówki ze Szpitalem Neuropsychiatrycznym w Lublinie i Psychiatrycznym Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Celejowie.

Pracownicy szpitala w Radecznicy obawiają się, że w ich placówce zlikwidowane zostaną laboratorium, apteka szpitalna, prosektorium i izba przyjęć, a związku z tym także część etatów. Jak przekonywała Elżbieta Bartnik, pielęgniarka z tej placówki, w wyniku fuzji, do Radecznicy mają trafić pacjenci z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Lublinie i łącznie ma być tam ponad 270 takich pacjentów.

- Zatrważające jest to, że nie będą mieli dostępu do apteki, czy laboratorium, a jeżeli zostanie zlikwidowana izba przyjęć, to znaczy, że nie będzie dyżurów lekarskich. Po południu i wieczorem, jedyny kontakt z lekarzem będzie polegał na telefonicznym połączeniu. To przerażające – mówiła Elżbieta Bartnik.