Kraśnik. Dzielnicowy uratował życie starszemu mężczyźnie. Został wyróżniony przez starostę

Sierżant sztabowy Sebastian Janicki z wykształcenia jest ratownikiem medycznym. Nie miał więc trudności z udzieleniem właściwej pomocy medycznej poszkodowanemu 57-latkowi. Udał się do starszego mężczyzny z wizytą. Zaniepokoił go brak odpowiedzi na wołania i uchylone drzwi wejściowe.

– Policjant postanowił sprawdzić, co się dzieje. Kiedy zbliżał się do mieszkania, w pewnym momencie usłyszał słabe i niewyraźne odgłosy przypominające wołanie o pomoc. Wszedł do środka i zobaczył wycieńczonego 57-latka, leżącego na podłodze. Miał problemy z oddychaniem i mówieniem – informował wówczas mł. asp. Paweł Cieliczko, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku.