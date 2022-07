Łęczna będzie musiała jeszcze poczekać na nowy most. Pierwszy przetarg zakończył się fiaskiem. Co się stało?

Gdyby wszystko szło zgodnie z planem to w pierwszej połowie 2024 r. kierowcy wjeżdżający i wyjeżdżający z Łęcznej drogą nr 82 pokonywaliby Wieprz po nowym moście. Ale tak nie będzie. GDDKiA unieważnił przetarg na realizację inwestycji. Powód?

Wiemy, kiedy pojedziemy do Łęcznej po nowym moście

Czarne chmury nad inwestycją zaczęły się zbierać w marcu. Budimex poinformował, że nie podpisze umowy na budowę mostu. Argumentował to „zmianą sytuacji rynkowej spowodowanej inwazją Rosji na Ukrainę”. - Co skutkuje diametralnym wzrostem ryzyka finansowego po stronie wykonawcy a tym samym narażałoby też na straty zamawiającego, gdyby zdecydował się realizować to zamówienie - wyjaśniał przyczyny tej decyzji Michał Wrzosek, rzecznik prasowy firmy Budimex. I wyliczał: