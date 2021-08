Łęczna. Zamieszanie w Radzie Miejskiej z dofinansowaniem remontu kościoła. Stanowiska straciły dwie osoby

W maju do łęczyńskiego ratusza wpłynęły dwa wnioski dotyczące dofinansowania prac przy budynku dawnej plebanii oraz w kościele. Łącznie wnioskodawcy chcieli pozyskać na ten cel ok. 175 tys. (160 tys. na kościół i 15 tys. na plebanię). Wniosek trafił do komisji finansów, która na posiedzeniu 30 czerwca miała wydać opinię w tej sprawie. I choć posiedzenie komisji zostało wówczas odroczone, to szef komisji finansów i budżetu, Jan Skibiński, wydał w tej sprawie pozytywną opinię.