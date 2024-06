Lekarze z Lublina wszczepili nowatorski implant w serce pacjentki, która nie mogła mieć zwykłego rozrusznika. Zdjęcia z operacji

Pierwszy zabieg tego typu przeprowadzono u 72-letniej pacjentki z napadowym blokiem przedsionkowo-komorowym trzeciego stopnia - zaburzeniem przewodzenia bodźców sprawiających, że serce się kurczy. Wszczepienie konwencjonalnego rozrusznika nie było u niej możliwe.

- Z powodu zaburzenia naturalnego przewodzenia impulsów elektrycznych z przedsionków do komór u osób z napadowym blokiem przedsionkowo-komorowym trzeciego stopnia mogą występować utraty przytomności. 72-letnia pacjentka wymagała implantacji stymulatora serca, ale ze względu na przebytą chorobę onkologiczną, radioterapię i mastektomię jej żyły nie były drożne. Nie było więc dróg, którymi można było wszczepić standardowy stymulator. System bezelektrodowy umożliwił naszemu zespołowi wykonanie skutecznej implantacji u tej chorej. W przypadku tej metody dostęp odbywa się przez żyły kończyny dolnej. Nierzadko jest to jedyne rozwiązanie dla chorych, u których nie ma innych dróg dostępu do serca. Dodatkowym plusem nowoczesnego systemu jest brak elektrod, co eliminuje ryzyko ich uszkodzenia i zmniejsza ryzyko infekcji. Jest to znacznie mniej inwazyjna metoda od metody kardiochirurgicznego naszywania elektrod – tłumaczy dr n. med. Dominik Wyszyński, kardiolog z Klinicznego Oddziału Elektrokardiologii USK Nr 4 w Lublinie.