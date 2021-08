Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu już po raz 22. Na początek „Czarna Owca” i Arkadiusz Jakubik

Letnia Akademia Filmowa odbędzie się już po raz 22 i potrwa od niedzieli 8 do 15 sierpnia. W programie znajduje się prawie 40 produkcji pokazywanych przedpremierowo, filmy polskie i zagraniczne, studyjne hity ostatnich miesięcy, propozycje dla dorosłych i dla dzieci. Łącznie widzowie zobaczą około 150 filmów w czterech salach kinowych. Tradycyjnie także co wieczór o zmroku na dziedzińcu zabytkowego Browaru Zwierzyniec odbędą się projekcje w ramach „Kina nocnego”. Nawiązując do idei „Akademii” podczas wydarzenia nie zabraknie rozmów z artystami i konkursu prelegentów filmowych. Dla fanów muzyki są trzy wieczorne koncerty, a dla miłośników odkrywania świata - spotkanie z podróżnikami.

LAF zostanie zainaugurowany w niedzielę (8 sierpnia) premierą filmu Aleksandra Pietrzaka „Czarna owca”. Film opowiada o rodzinie, w której tylko pozornie wszystko układa się jak należy. Po projekcji z widzami zgromadzonymi w Kinie „Skarb” spotkają się aktorzy - Arkadiusz Jakubik, Agata Różycka i Kamil Szeptycki - oraz sam reżyser.