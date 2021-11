Liman Dniestru, czyli pożegnanie z Besarabią. Felieton kresowy

Kończę moją opowieść o podróży do ukraińskiej części Besarabii na Limanie Dniestru. Co prawda nie powtórzyłem w pełni trasy podróży Józefa Ignacego Kraszewskiego, którą odbył po tych terenach w 1843 roku, ale nie mogłem nie spróbować pokonać Limanu drogą wodną. Kraszewski przez Liman przepłynął statkiem parowym produkcji angielskiej, noszącym nazwę Hrabia Woroncow. Statek pięć razy dziennie pokonywał trasę Akerman-Owidiopol, przewożąc ludzi, towary i pocztę. Dziś z Owidiopola do Akermanu (Białogrodu nad Dniestrem) statki nie pływają, ani te parowe, ani spalinowe, ani „rakieta" czyli typ sowieckiego rzecznego statku, który tu pływał jeszcze w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Właściwie nic już regularnie tej trasy nie pokonuje, chociaż z punktu widzenia turysty wydawałoby się to jak najbardziej uzasadnione. Turysty, bo dzisiaj miejscowi bez problemu mogą tę trasę pokonać samochodem przez most, którego w czasach Kraszewskiego tutaj po prostu nie było.