Lubelski marszałek sypnął nagrodami rocznymi dla dyrektorów szpitali i placówek medycznych. Kto otrzymał dodatkowe pieniądze?

Alternatywne Liceum uczy, ale formalnie nie istnieje

Zgłosił się do nas z interwencją rodzic, którego dzieci uczęszczały do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Lublinie i Alternatywnego Liceum, działającego przy Centrum Edukacji Montessori. Liceum okazało się szkołą, która do tej pory nie otrzymała pozwolenia na działalno...