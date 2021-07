Lubelskie i kijowskie cukierki na kaszel rodziny Semadeni. Felieton Kresowy Pawła Bobołowicza

Główną arterią Kijowa jest ulica Chreszczatyk, do którego oczywiście wciąż powracam w swoich naddnieprzańskich opowieściach. Przez wieki był on traktem, który łączył górne miasto z nadbrzeżną dzielnicą Padołem, ale jako handlowa, a z czasem reprezentacyjna ulica faktycznie ukształtował się w XIX wieku. Przy nim mieścił się miejski ratusz i dziesiątki, a może nawet setki sklepów i domów kupieckich. To Chreszczatykiem maszerowały polskie i ukraińskie wojska po wyparciu bolszewików w 1920 roku i tędy podążają wojskowe parady w niepodległej od 1991 roku Ukrainie. Jednak dzisiejszy Chreszczatyk ma niewiele obiektów, które przetrwały wojnę. Jego współczesny wygląd, ze słynnym Majdanem Niepodległości, to powojenna zabudowa w duchu monumentalnego socrealizmu. Niektórzy go uwielbiają, inni nienawidzą, widząc w nim odhumanizowany, nawet w rozwiązaniach architektonicznych, duch bolszewizmu. Jeszcze inni, akceptują tę sowiecką spuściznę, ale wciąż poszukują pozostałości przedwojennej ulicy, przy której m.in. mieściły się okazałe i piękne gmachy z luksusowymi i najlepszymi w mieście hotelami, na czele z Europejskim zlokalizowanym pod numerem 2 i Grand Hotelem, przy numerze 20.