Lubelskie. Już zapomnieliśmy o maseczkach. Ale o pandemii przypominają pomazane przystanki Joanna Jastrzębska

Jeden z przystanków na trasie Lublin - Łęczna Łukasz Kaczanowski Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Są na trasie z Lublina do Łęcznej i choć zapomnieliśmy już o pandemii, one nadal przypominają – że jest „fałszywa”. A to tylko jeden z wariantów mazajów na przystankach PKS.