Lubelskie: Miliony złotych w bonach turystycznych. Na świadczeniu mogą skorzystać rodzice i przedsiębiorcy

500 złotych – to wysokość bonu turystycznego przyznawanego na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. Elektronicznym świadczeniem rodzice mogą płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne realizowane na terenie Polski.

- Na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje zwiększenie bonu o dodatkowe 500 zł – wyjaśnia Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

Bonem turystycznym można płacić do końca marca 2022 roku. Przed płatnością świadczenie należy jednorazowo aktywować na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Można to zrobić z wyprzedzeniem albo nawet tuż przed samym wyjazdem na wakacje.

W województwie lubelskim rodzice mają do wykorzystania prawie 212 tys. bonów. Do tej pory aktywowali zaledwie co czwarty z nich, czyli 56,5 tys. Opłacili nimi noclegi i usługi turystyczne na kwotę niemal 11 mln zł. Rodzice z lubelskiego wykorzystali w całości tylko 8,4 tys. przysługujących im bonów (4 proc.). Do wydania w branży turystycznej zostało im więc jeszcze 165,5 mln zł. Rodzic może płacić bonem wielokrotnie, aż do wyczerpania całej przyznanej kwoty. W PUE ZUS może sprawdzić, ile pieniędzy zostało mu jeszcze do wykorzystania.