Lubelskie. Moc „świętych” źródełek. Wodą z nich leczono kiedyś różne choroby

Cyrulicy (zwani także balwierzami czy felczerami) w dawnej Polsce działali na styku skromnej wiedzy medycznej, zabobonów i magii. Niemal na każdą chorobę – czy była to dżuma, czy np. skutki pijaństwa – z uporem stosowali te same „sprawdzone” metody. Jak to wyglądało? Zwykle puszczali chorym krew oraz dawali środki na przeczyszczenie. Pod koniec XVI i na początku XVII wieku stosowano też np. opiaty (alkaloidy otrzymywane z makówek) czy preparaty z żelaza czy rtęci (nacierano nią chorych na kiłę, których wówczas nie brakowało).