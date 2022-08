Lubelskie. Polak potrafi? Czekamy na węgiel z dalekiego Kazachstanu Bogdan Nowak

Taki widok to dla wielu osób na razie jedynie marzenie... Bogdan Nowak

To niezwykła sytuacja. Węgla na lubelskich składach opału na razie brakuje lub jest bardzo drogi. Przedsiębiorcy jednak nie załamują rąk i organizują transporty „towaru” aż z Kazachstanu. Docierają one do Polski ciężarówkami na rejestracjach kazachskich, tadżyckich czy uzbeckich.