Lubelszczyzna. Pójdą bez strachu. Ścieżka pieszo-rowerowa pojawi się wzdłuż 6,4-kilometrowego odcinka krajowej „dziewiętnastki”

- Odcinek od Radzynia do Bedlna przeszedłem kilka razy pieszo i przekonałem się, jak tam jest niebezpiecznie. Wielokrotnie wnioskowaliśmy o tę inwestycję i to nie ze względu na wygodę czy nowoczesność, ale przede wszystkim – na bezpieczeństwo. Gdy ginie młoda matka, to nie ma takich pieniędzy, żeby życie wróciły – podkreśla Wiesław Mazurek, wójt gm. Radzyń Podlaski.