Lublin: 12 milionów na termomodernizację szkoły i bursy przy Zemborzyckiej. Co jeszcze zostało do zrobienia?

Szkoła Vetterów dostanie nowe drzwi do klas. O ile wydłuży to trwający remont placówki?

Drzwi do budynku, drzwi do klas i pracowni – miasto zamawia dodatkowe wyposażenie do siedziby Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów. Mają być dostarczone i zamontowane do połowy lipca. Realizacja zlecenia będzie oznaczać zakończenie remontu w placówki przy ul. Bernardyńskiej.