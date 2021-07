Lublin: 84 nowe mieszkania TBS na Bronowicach. Pierwsi lokatorzy już odebrali klucze

Klucze do mieszkania w bloku zasiedlanym przez TBS odebrali wczoraj m.in. pani Magda i pan Robert z córką Oliwią. - Dla nas to bardzo dobra lokalizacja, mamy stąd blisko do pracy, a córka do szkoły. Już nie mogę się doczekać, kiedy je urządzimy i będziemy się wprowadzać – nie kryła pani Magda. - Rozważaliśmy zakup mieszkania na kredyt hipoteczny. Jednak ceny mieszkań bardzo wzrosły, a nie chcieliśmy dostosowywać naszego poziomu życia do poziomu rat kredytowych. Dlatego zdecydowaliśmy się na formułę TBS – wyjaśniała.