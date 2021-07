Lublin. Dwa samochody zderzyły się na al. Kraśnickiej. Problemy będzie miał świadek zdarzenia

Policję o wypadku zaalarmował świadek. Widząc wypadek kierowca forda zatrzymał pojazd na miejscu zdarzenia, żeby udzielić pomocy. Po przyjeździe funkcjonariusze poprosili go o okazanie dokumentów. Okazało się, że w ogóle nie powinien siadać za kierownicą pojazdu.

– Świadek nie miał uprawnień do kierowania pojazdami – informuje komisarz Kamil Gołębiowski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Mężczyzna ma czynny zakaz kierowania pojazdami. Jego samochód został odholowany na parking strzeżony. Za niestosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.