Lublin: Hejnaliści zagrają na Rynku. Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią wraca przegląd hejnałów miejskich

Lubelski hejnał miejski odegrano po raz pierwszy – jak podaje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miłośników Hejnałów Miejskich - 7 maja 1575 r. Na początku był grany z wieży najważniejszego z lubelskich kościołów czyli miejskiej fary pw. Św. Michała na Starym Mieście (kościół już nie istnieje). Później była to Brama Krakowska. Hejnał w obecnym kształcie przywrócony został 13 czerwca 1991 r. Na stałe jest odgrywany od 1996 r. Codziennie w południe jest wykonywany z balkonu lubelskiego ratusza.

Przegląd hejnałów miejskich odbywa się w Lublinie od lat 90. ub. w. Organizuje go Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miłośników Hejnałów Miejskich.

W Polsce hejnały miejski są odgrywane w ponad 100 miastach. W 95 procentach są to melodie na trąbkę. Ale są wyjątki. Np. w Koninie hejnał wykonuje czterech muzyków: dwóch trębaczy i dwóch puzonistów. W Olsztynie hejnał jest jednocześnie hymnem miasta. To utwór „Warmio moja miła”, do którego muzykę napisał Feliks Nowowiejski.