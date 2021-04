Lublin: Kosiarki ruszają na miejskie trawniki. Gdzie w sezonie będą pojawiać się często, a gdzie zagoszczą tylko raz?

SYGNAŁ CZYTELNIKA Kupili bilety miesięczny. Autobus przestał do nich dojeżdżać. Pasażerowie z Prawiednik oburzeni zmianą trasy linii 25

Autobusy linii 25 zmieniły trasę i nie jeżdżą po ul. Osmolickiej. Może to potrwać nawet kilka miesięcy, dopóki nie powstanie nowa pętla nawrotowa przy tej ulicy. – Straciliśmy możliwość dojazdu do miasta i pracy – oburzają się pasażerowie z Prawiednik i Nowin i pytają co mają zrobić z wykupionymi biletami miesięcznymi.