Lublin. Na podwórku remont, nie ma gdzie zostawić auta. „Zarządca naszej nieruchomości powinien wcześniej zadbać o mieszkańców"

Utrudnienia mają związek z remontem Baszty Gotyckiej. Prace mają potrwać do października.

- Poinformowano nas, że w związku z robotami mamy wyprowadzić samochody z podwórka. Rozumiem taką konieczność – zaznacza pan Romuald, mieszkaniec Jezuickiej. - Nie powiedziano nam jednak, gdzie mamy zostawić auta. Liczyłem, że zostało to jakoś uzgodnione z miastem. Pytałem straży miejskiej, gdzie najlepiej zaparkować. Poradził mi ulicę Rybną. Potem znalazłem za wycieraczką mandat za brak opłaty za parkowanie – opisuje.

Część mieszkań w kamienicy przy Jezuickiej 5/7 należy do wspólnoty mieszkaniowej. Administruje nimi spółka ADE-EM Centrum. Jak wyjaśnia Monika Głazik z biura prasowego ratusza wspólnota, zgodnie z umową zawartą z miastem w 2019 roku, jest dzierżawcą miejskiej nieruchomości położonej przy ul. Jezuickiej i uiszcza z tego tytułu opłaty. - To pozwala na parkowanie pojazdów wyłącznie w obrębie tego podwórka. Zgodnie z zapisami, umowa dzierżawy może zostać rozwiązana w sytuacji np. gdy nieruchomość staje się niezbędna do realizacji inwestycji miejskiej – tłumaczy Głazik. - W związku z planowanymi pracami konserwatorskimi Baszty Gotyckiej poinformowaliśmy wspólnotę mieszkaniową oraz zarządcę – ADE-EM Centrum, o planowanych pracach. Zakres planowanych robót pozwalał na dalsze utrzymanie umowy tak, by umożliwić mieszkańcom dalsze korzystanie z tego terenu, w tym również postój pojazdów – dodaje.