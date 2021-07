Lublin: Nowa taryfa za wodę i ścieki. MPWiK złożyło trzeci wniosek o zatwierdzenie stawek

- Brak zatwierdzenia wnioskowanych cen naraża spółkę na ponoszenie coraz większych strat z działalności, a także uniemożliwia utrzymanie i odtwarzanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania miasta. Dlatego, dążąc konsekwentnie do zatwierdzenia taryfy, w przedstawionym projekcie spółka maksymalnie obniżyła proponowane ceny, wprowadzając radykalne korekty w zakresie planowanych przychodów i stawek amortyzacji – przekonuje Sławomir Matyjaszczyk, prezes MPWiK.

To już trzecie podejście do ustalenia stawek opłat za wodę i ścieki w Lublinie. W kwietniu i czerwcu Wody Polskie (które zatwierdzają taryfy) odrzuciły wnioski MPWiK. Uznały, że podwyżka proponowana przez komunalną spółkę jest za wysoka.

Złożony obecnie wniosek określa ceny na najbliższe trzy lata. Przy czym zmieniałyby się one co 12 miesięcy. W pierwszym roku wejście w życie nowej taryfy cen za metr sześcienny wody (we wniosku ceny są podane netto, my przeliczyliśmy je na brutto, czyli takie jakie płacą mieszkańcy), miałaby wynosić 4,04 zł (w odrzuconych propozycjach było 4,33 zł a następnie 4,19 zł).

Po roku cena poszłaby w górę – do 4,20 zł (wcześniejsze propozycje: 4,65, zł oraz 4,51 zł). I następnie obowiązywałaby przez dwa lata bez zmian (we wcześniejszych wnioskach była mowa o podwyżce w trzecim roku – 4,68 zł oraz 4,55 zł).