Lublin odzyskuje energię. W punktach o energii z odpadów

Punkty dostępne będą w 4 lokalizacjach, w tym na terenie dzielnic sąsiadujących z planowaną inwestycją. Każdorazowo, podczas 3-godzinnego dyżuru, eksperci i konsultanci przedstawią założenia projektu budowy Eko Elektrociepłowni Zadębie oraz odpowiedzą na pytania mieszkańców. W trakcie funkcjonowania punktów lublinianie będą mieli również możliwość zapisania się na bezpłatne wyjazdy studyjne do krakowskiej instalacji produkującej energię z odpadów. Wyjazdy zaplanowane są na październik i listopad br.

Koncepcja zaprezentowana przez Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w czerwcu br. zakłada budowę nowoczesnej Eko Elektrociepłowni przy ul. Tyszowieckiej 12 w Lublinie. Instalacja wykorzystywałaby miesięcznie do rodukcji energii od 8 do 12 tys. paliwa na bazie odpadów komunalnych nienadających się do recyklingu. Rocznie, obiekt mógłbyprodukować około 16 MW energii elektrycznej oraz 45MW energii cieplnej, która trafiałaby do miejskiej sieci cieplnej. Wartość ta zabezpieczyłaby w 100% podstawę ciepłowniczą miasta w okresie letnim. Informacje dotyczące inwestycji znaleźć można na stronie www.lublinodzyskujeenergie.pl