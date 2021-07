Lublin: "Pomagamy Gastro". W niedzielę Tomasz Karolak przyniesie Ci obiad

Artyści, sportowcy, politycy przez kilka godzin będą obsługiwali gości restauracji. Taki pomysł na zachęcenie mieszkańców Lublina do wspierania gastronomii ma Jacek Abramowski. - Jeśli akcja okaże się sukcesem to będziemy zapraszać kolejne restauracje do udziału. Wierzymy, że to się rozwinie – zastrzega przedsiębiorca.

O jego pomyśle pisaliśmy kilka dni temu.