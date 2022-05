Lublin. W maju już tego nie kupisz. Medale, porcelana i stare obrazy. Lubelska Giełda Staroci na placu Zamkowym zawsze przyciąga tłumy. FOTO Małgorzata Genca

To ostatnia taka niedziela. 29 maja na placu Zamkowym w Lublinie pojawiły się tłumy. Dlaczego? Ostatnia niedziela miesiąca to Lubelska Giełda Staroci! Antyczne obrazy? Proszę bardzo. Piękna porcelana? Do wyboru do koloru. Nasza fotoreporterka przygotowała szczegółową relację z tej „ostatniej niedzieli” w tym miesiącu. Oto to mogłeś kupić! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.