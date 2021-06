Lublin: „Zachipowali” go, bo sam chciał. Teraz może płacić ręką

Na wszczepienie urządzenia wielkości małej agrafki zdecydował się Bartosz. Fan nowinek technologicznych ma 27 lat i pochodzi z Białej Podlaskiej.

- To bardzo ciekawa rzecz, która ułatwi mi życie. Na co dzień nie używam gotówki, wolę płacić kartą lub telefonem. Implant sprawi, że będzie to jeszcze łatwiejsze – przyznaje Bartosz. To pierwsza osoba, która zdecydowała się na wszczepienie implantu płatniczego w Lublinie.

- To pierwszy taki zabieg w Centrum Medycznym Sanitas w Lublinie. Mamy przyjemność brać udział w przedsięwzięciach przyszłości - podkreśla dr n. med. Cezary Sawulski, chirurg i dyrektor medyczny CM Sanitas w Lublinie. To on wszczepił implant w dłoń 27-latka. Zabieg odbył się w poniedziałek i trwał zaledwie pięć minut.