Ludzi dobrej woli jest więcej. Wielka akcja charytatywna w Józefowie

Cały dochód z tego przedsięwzięcia zostanie przekazany dla ciężko chorej kobiety. To pani Elżbieta z Samsonówki (nazwisko do wiadomości redakcji). Zaraziła się ona Covid-19 jeszcze w kwietniu. Pojawiła się u niej wówczas m.in. ostra zatorowość płucna. Kobieta została wprowadzona w stan stan śpiączki farmakologicznej. Podłączono ją także do respiratora. Teraz oddycha już samodzielnie, a stan jej zdrowia podobno się poprawia. Potrzebna jest jednak m.in. kosztowna rehabilitacja. Na to brakuje pieniędzy. Mieszkańcy gminy Józefów chcą pani Elżbiecie pomóc.