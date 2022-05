„Małpia ospa to nie jest nowa choroba”, a póki co również nie zagrożenie epidemiczne. Rozmowa z prof. Małgorzatą Polz-Dacewicz Joanna Jastrzębska

Małgorzata Genca/archiwum

Kilkaset przypadków na trzech kontynentach - tak póki co wygląda zachorowalność na małpią ospę. Najbliżej Polski do tej pory przypadki zakażenia wykryto w Niemczech. Co to za choroba i czy powinniśmy się przygotowywać na kolejną pandemię? Rozmawiamy o tym z prof. Małgorzatą Polz-Dacewicz, szefową Zakładu Wirusologii z Laboratorium SARS Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.